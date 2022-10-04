Начало работы с Поиском: руководство для разработчиков

Важно, чтобы ваш контент хорошо обрабатывали поисковые системы. Так его будут находить наиболее заинтересованные пользователи. Добиться этого позволяет поисковая оптимизация. Если система Google Поиска не может распознать какой-либо контент на ваших страницах, не исключено, что вы упускаете большой объем трафика.

В этом руководстве рассказывается, как оптимизировать свой сайт для работы с Google Поиском. Обратите внимание, что ваш сайт должен быть безопасным и доступным для всех. Также необходимо, чтобы он быстро загружался и открывался на любых устройствах.

Если вам не нужны технические подробности, изучите Введение в поисковую оптимизацию. В нем освещаются другие аспекты поисковой оптимизации, например принципы создания контента.

Узнайте, как Google видит ваш сайт

В первую очередь откройте инструмент проверки оптимизации для мобильных устройств и протестируйте свой сайт, чтобы выяснить, как его видит Googlebot – поисковый робот Google, который находит новые или измененные страницы и добавляет их в индекс Google. Подробную информацию об этом процессе вы найдете в статье о том, как работает Google Поиск.

Вы могли этого не знать, но Google не всегда видит весь контент, который доступен вам в браузере. В примере ниже Google не распознает изображения на странице, потому что на ней используется не поддерживаемая им функция JavaScript.

Как страницу видит пользователь Так страница выглядит для пользователей. Они видят в браузере и текст, и изображения. Как страницу воспринимает Google Так страница выглядит для Google. Он не распознает изображения, поскольку на странице используется функция JavaScript, которую робот Googlebot не поддерживает.

Googlebot переходит между URL по ссылкам, в процессе обработки файлов Sitemap или в результате переадресации. При этом каждый URL обрабатывается безотносительно остальных URL вашего сайта. Чтобы были обнаружены все ваши страницы, следуйте этим рекомендациям:

В тегах <a href> указывайте действительные URL. Убедитесь, что любую страницу сайта можно открыть по ссылке с другой доступной роботу страницы. Проверьте, содержит ли такая ссылка текст или атрибут alt, соответствующий целевой странице. Мы сканируем только те ссылки, которые указаны в теге с атрибутом href .

указывайте действительные URL. Убедитесь, что любую страницу сайта можно открыть по ссылке с другой доступной роботу страницы. Проверьте, содержит ли такая ссылка текст или атрибут alt, соответствующий целевой странице. Мы сканируем только те ссылки, которые указаны в теге с атрибутом . Создайте и отправьте файл Sitemap, чтобы помочь роботу Googlebot более точно индексировать ваши страницы. Файл Sitemap позволяет сообщить Google и другим поисковым системам о том, как на вашем сайте организован контент (страницы, видео и прочие ресурсы).

Если у вас есть приложение JavaScript со всего одной страницей HTML, проследите, чтобы у каждого экрана или отдельной части контента был свой URL.

Проверьте используемый код JavaScript

Робот Googlebot способен выполнять код JavaScript, но с оговорками. При создании страниц и приложений вам нужно учитывать особенности обработки контента с таким кодом поисковыми роботами. Подробнее об основах поисковой оптимизации сайтов на JavaScript и о том, как устранить проблемы с JavaScript, влияющие на показ страниц в Google Поиске…

Чтобы узнать больше о том, как Google обрабатывает код JavaScript при сканировании, отрисовке и индексировании, посмотрите видео ниже.

Как помочь роботу Googlebot быстрее находить ваши новые и измененные страницы:

Если с индексированием вашей страницы все равно возникают проблемы, проверьте журналы сервера на наличие ошибок.

Помните о важности текста на странице

Робот Googlebot находит только контент в чисто текстовой форме. Например, текст в видео роботу не виден. Чтобы система Google Поиска могла определить, чему посвящена ваша страница, придерживайтесь следующих принципов:

Дополняйте визуальный контент текстовыми описаниями. К примеру, размещать на странице с ассортиментом рубашек одни картинки без подписей – не лучшее решение. Сопроводите подписью каждое изображение на такой странице.

К примеру, размещать на странице с ассортиментом рубашек одни картинки без подписей – не лучшее решение. Сопроводите подписью каждое изображение на такой странице. Придумывайте для каждой страницы информативный заголовок и добавляйте метаописание. Уникальные заголовки и метаописания помогают Google демонстрировать пользователям информацию, показывающую, что ваша страница соответствует запросу. Благодаря этому может увеличиться число переходов на ваш сайт из результатов поиска.

Уникальные заголовки и метаописания помогают Google демонстрировать пользователям информацию, показывающую, что ваша страница соответствует запросу. Благодаря этому может увеличиться число переходов на ваш сайт из результатов поиска. Используйте семантические элементы HTML. Google индексирует материалы в формате HTML и PDF, а также изображения и видео. В то же время не индексируется контент, для показа которого требуются плагины (такие как Java и Silverlight), или область, определенная тегом canvas. По возможности применяйте семантическую разметку HTML, а не плагины.

Сообщите Google о наличии нескольких версий вашего контента

Если существует несколько версий вашего сайта или контента, например для компьютеров и мобильных устройств или для разных регионов, Google не может определить это автоматически. Как добиться, чтобы в результатах поиска Google показывалась верная версия:

Регулируйте доступность вашего контента для Google

Вы можете различными способами ограничить функционирование робота Googlebot:

Чтобы робот не находил определенные материалы, разрешите доступ к ним только зарегистрированным пользователям. Например, защитите контент с помощью пароля или страницы входа.

Чтобы робот не сканировал страницу, создайте файл robots.txt. Этот файл не предназначен для того, чтобы запрещать показ веб-страниц в результатах поиска Google. Если вы не хотите, чтобы какие-либо материалы с вашего сайта были представлены в Google, используйте теги или директивы noindex . Также вы можете создать на сайте разделы, защищенные паролем.

Чтобы робот не индексировал страницу, разрешите сканирование и добавьте метатег с директивой noindex . Одновременное применение нескольких подобных методов может привести к конфликтам. Подробные сведения о совмещении разных директив доступны на сайте Google Developers.

Что делать, если контент не появляется в Google Поиске, а вы хотите добиться обратного:

С помощью инструмента проверки URL выясните, есть ли у робота Googlebot доступ к нужной странице.

Проверьте свой файл robot.txt, чтобы узнать, не запретили ли вы нечаянно роботу Googlebot сканировать сайт.

Посмотрите, нет ли в вашем коде HTML директив noindex в метатегах.

Обеспечьте показ своих страниц в виде расширенных результатов

Расширенный результат может быть по-особому оформлен, а также содержать изображения или другие интерактивные элементы, выделяющие сайт в Поиске. Чтобы помочь Google формировать расширенные результаты на основе вашей страницы, разместите на ней структурированные данные. Если вы не знаете, с чего начать, ознакомьтесь с видами расширенных результатов.